Down sendromlu çocuklar Vezirköprü Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti

Burada öğrencilere jandarma yeleği ve beresi giydirilerek jandarma aracıyla tur atıldı.​​​​​​​

Öğrenciler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş tarafından karşılandı.

Kaymakam Kaya, ziyaretleriyle kaymakamlık makamında güller açtığını belirterek tüm özel bireylere teşekkür etti.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

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