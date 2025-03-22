Down sendromlu çocuklar Vezirköprü Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti
Down sendromlu çocuklar, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Down sendromlu çocuklar, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı makamında ziyaret etti.
21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Kaymakam Kaya'yı makamında ziyaret ederek sohbet etti.
Kaymakam Kaya, ziyaretleriyle kaymakamlık makamında güller açtığını belirterek tüm özel bireylere teşekkür etti.
Öğrenciler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş tarafından karşılandı.
Burada öğrencilere jandarma yeleği ve beresi giydirilerek jandarma aracıyla tur atıldı.
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