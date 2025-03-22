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        Samsun'da ruhsatsız silahla mücadelede şüpheli yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:48
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        Samsun'da ruhsatsız silahla mücadelede şüpheli yakalandı
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        Samsun’un Canik ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların topluma kazandırdığı tehditlere karşı çalışma başlattı.

        Bu kapsamda polis, şüpheli M.K.’nın (48) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.K. Emniyette götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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