Samsun'da ruhsatsız silahla mücadelede şüpheli yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’un Canik ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silahların topluma kazandırdığı tehditlere karşı çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis, şüpheli M.K.’nın (48) bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K. Emniyette götürüldü.
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