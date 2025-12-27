Terme'de yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu
Samsun'un Terme ilçesinde yangın çıkan iki katlı evde hasar meydana geldi.
Samsun'un Terme ilçesinde yangın çıkan iki katlı evde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi Çelebiler mevkisinde Y.Ç'ye ait iki katlı evin üst katında sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.