        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme'de yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

        Samsun'un Terme ilçesinde yangın çıkan iki katlı evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:50 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:52
        Terme'de yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu
        Samsun'un Terme ilçesinde yangın çıkan iki katlı evde hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi Çelebiler mevkisinde Y.Ç'ye ait iki katlı evin üst katında sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. ﻿

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

