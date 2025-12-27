Terme'de yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

Alınan bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi Çelebiler mevkisinde Y.Ç'ye ait iki katlı evin üst katında sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. ﻿

