Samsun'da bir okulun sınıf kapıları şehitlerin isimleri ve fotoğraflarıyla kaplandı

Samsun'da Bafra Ticaret Sanayi Odası Ortaokulunun sınıf kapıları, öğrencilerde milli ve manevi bilinç oluşturmak amacıyla 24 şehidin ismi ve fotoğrafıyla kaplandı.

Bafra ilçesindeki okulun yönetimi ile sosyal bilgiler öğretmenlerinin koordinasyonunda yapılan uygulama sayesinde öğrenciler, sınıflarına girerken vatan için şehit olanları tanıyıp yad ediyor.

Okul Müdürü Feyyaz Yörük, AA muhabirine, yürüttükleri projeyle çocuklara milli ve manevi duygu aşılamayı, bu toprakları vatan kılan şehitlerin isimlerini yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda sınıf kapılarını 24 şehidin isimleri ve fotoğraflarıyla kapladıklarını belirten Yörük, şöyle devam etti:

"Gönül isterdi ki bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi burada anabilelim. İmkanlar dahilinde 24 şehidimizin ismini kapılara giydirdik ama bu vatan için toprağa düşmüş her şehidimiz bizim gönlümüzde, başımızın tacı. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanımız okunuyorsa bu vatan, bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin sayesindedir. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz."