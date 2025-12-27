Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Asarcık'ta "Sınır var sinir yok" söyleşisi düzenlendi

        Asarcık ilçesinde ebeveynlere yönelik "Sınır var sinir yok" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asarcık'ta "Sınır var sinir yok" söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Asarcık ilçesinde ebeveynlere yönelik "Sınır var sinir yok" söyleşisi gerçekleştirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Parlayan Şehir Gururla Samsun" sloganıyla düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Asarcık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, söyleşi gerçekleştirdi.

        Söyleşide, disiplin ve sınır koyma konularında anne babaların ve eğitimcilerin sıkça yaşadığı kafa karışıklıklarına değinen Kangal, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına uygun sınır koymanın önemini anlattı.

        Kendi hayatı ve örnek olaylar üzerinden bilgi sunan Kangal, aile içi iletişim, çocuklardaki davranış sorunları ve kriz anlarının sakinlikle yönetilmesine dair yol haritası sundu.

        Hem anne hem de akademisyen kimliğiyle deneyimlerini paylaşan Kangal, yaşanmış örnekleri kurgusal senaryolarla aktararak aile içi iletişimde farkındalık oluşturmayı hedefledi.

        Etkinliğe katılan ebeveynler, söyleşinin yol gösterici ve öğretici olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        "Ben onay verene kadar elinde hiçbir şey yok"
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Tavuk dönerden zehirlendikleri iddia edilen öğrenciler hastanelik oldu
        Tavuk dönerden zehirlendikleri iddia edilen öğrenciler hastanelik oldu
        Samsun'da "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi
        Samsun'da "Bir Milletin Sesiydi Akif" Konseri düzenlendi
        Kadın Mühendis Okulu ile sanayiye kadın eli değiyor
        Kadın Mühendis Okulu ile sanayiye kadın eli değiyor
        İlkadım Hanımeli Konağı hizmete açıldı Başkan Kurnaz: "Kadınlarımızın hem p...
        İlkadım Hanımeli Konağı hizmete açıldı Başkan Kurnaz: "Kadınlarımızın hem p...
        Samsun'da kadınlara hizmet sunulacak Hanımeli Konağı açıldı
        Samsun'da kadınlara hizmet sunulacak Hanımeli Konağı açıldı
        Çaldığı motosikleti tarlaya attı, parmak izinden yakalandı
        Çaldığı motosikleti tarlaya attı, parmak izinden yakalandı