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        Samsun'daki laboratuvarda bu yıl 750 bin samuray arısı üretiliyor

        İLYAS GÜN - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele için laboratuvarın kapasitesini yaklaşık 5 kat artırarak üretimini yapmaya başladığı 750 bin samuray arısını bu yıl doğaya salacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:15
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        Samsun'daki laboratuvarda bu yıl 750 bin samuray arısı üretiliyor
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        İLYAS GÜN - Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele için laboratuvarın kapasitesini yaklaşık 5 kat artırarak üretimini yapmaya başladığı 750 bin samuray arısını bu yıl doğaya salacak.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin desteğiyle Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, samuray arısı üretimi için kışlaklardan 100 bin adet kahverengi kokarca topladı.

        Enstitüde bulunan 4 laboratuvardaki bölmelere yerleştirilen kahverengi kokarcalardan elde edilen yumurtalardan parazitoit üretimi gerçekleştiriliyor. Enstitü tarafından üretilecek 750 bin samuray arısı, haziran ayı içinde Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya bırakılacak.

        Enstitü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı AA muhabirine, kahverengi kokarcanın 300'ün üzerinde bitki türünden beslenerek ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını söyledi.

        Enstitünün kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalarda koordinatör olarak görev aldığını anlatan Bayraklı, "Enstitü, etkin mücadele yöntemlerini araştırmanın yanı sıra parazitoit üretimi de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2021 yılında Biyolojik Mücadele Laboratuvarı kurulmuş ve İtalya'dan Trissolcus japonicus (samuray arısı) adlı yumurta parazitoiti ithal ederek üretim ve salım çalışmalarına başlanmıştır." dedi.

        - Samuray arısı üretimi için 4 iklimlendirme odasında 20 personel tam kapasite çalışıyor

        Enstitüde geçen yıl 207 bin parazitoit üretimi yapıldığını ve 34 şehirde salındığını hatırlatan Doç. Dr. Bayraklı, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2025 yılı hedefi ise 1 milyon parazitoit üretimi gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda kapasitemiz 5 kat artırılmıştır. Enstitümüz 4 iklimlendirme odasında 20 personel ile tam kapasite çalışarak 100 bin kahverengi kokarca yumurtasından 750 bin parazitoit üretimi gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

        Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Sağlığı Bölümü'nde görevli Şeyma Çakır ise üretim konusunda bilgi vererek, şunları kaydetti:

        "Trissolcus japonicus üretimi için kahverengi kokarcalarının yumurtalarına ihtiyacımız var. Kahverengi kokarcaları kışlaklardan topladıktan sonra laboratuvardaki kafeslerin içine dişi erkek ayrımı yapacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra besinlerini günlük değiştirerek yumurtlamasını sağlıyoruz. Sonra kahverengi kokarcanın yumurtalarını yapraklar üzerinden topluyoruz. Yumurtaları kayıt altına alıyoruz. Sonrasında eksi 80 dereceye koyuyoruz. Buraya koymamızın sebebi kahverengi kokarcanın yumurtası içindeki embriyonun ölümünü sağlıyoruz. Eksi 80 dereceden çıkarttıktan sonra artık yumurtadan kahverengi kokarca çıkmıyor. Bizim amacımız da bu yumurtalardan parazitoit olan Trissolcus japonicusun çıkışını sağlamak. Küçük tüplerin içine yumurtaları yerleştirerek Trissolcus japonicusun bu yumurtalardan çıkmasını sağlıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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