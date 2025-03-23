Derecik Mezarlığı'nda zemin güçlendirme çalışmaları başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, toprak kaymalarının yaşandığı Derecik Mezarlığı ve çevresinde zemin dayanıklılığını artırmak ve mezarlık alanının güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından bölgede kapsamlı bir drenaj sistemi inşa ediliyor.

Toprak yapısının bozulması ve yüzeysel kaymaların meydana gelmesi nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bölgede önleyici tedbirleri hayata geçiriyor. Özellikle killi toprağın suya doygun hale gelmesiyle ortaya çıkan zemin hareketliliğinin mezarlık alanını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla drenaj projesi hazırlandı.

Proje kapsamında öncelikle mezarlık alanına su girişini engellemek için drenaj borulu kafa hendeği açılacak. Ardından, alan içerisindeki suyun tahliye edilmesi amacıyla drenaj kanalları oluşturulacak. Çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Derecik Mezarlığı'ndaki çalışmalarla ilgili, "Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek için hızla harekete geçtik. Gerekli projeleri hazırlayıp ihale sürecini tamamlayarak çalışmalara başladık. Amacımız, bölgedeki zemin stabilitesini artırarak mezarlık alanını güvenli hale getirmek. Şehrimizin ve insanımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, drenaj sisteminin yanı sıra bölgede meydana gelen hasarların onarılması için rehabilitasyon çalışmalarını da sürdürecek.