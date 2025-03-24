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        Yakakent Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:09
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        Yakakent Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi
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        Samsun’un Yakakent ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Marketleri tek tek gezen ekipler, ürünlerin gramaj kontrolünü, raf ve kasa fiyatları arasındaki uygunluk ve son kullanma tarihlerini denetledi.

        Ekipler, tüketim listesinde yer alan temel gıda ürünlerinden birer örnek alarak raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıp, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

        Zabıta Müdür Vekili Mustafa Erdoğmuş, "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmelerini sağlamak için denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi

        Galeri
        Galeri

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