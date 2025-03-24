Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'da hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:53 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'da hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B. (35), saklandığı evde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        Ukrayna'dan doğal gaz istasyonuna saldırı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi

        Benzer Haberler

        Davutoğlu: Başbakanlıktan ayrılma sebebim yolsuzluk ile mücadeledir
        Davutoğlu: Başbakanlıktan ayrılma sebebim yolsuzluk ile mücadeledir
        MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Enflasyon kalıcı bir şekilde düşmeye başladı
        MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Enflasyon kalıcı bir şekilde düşmeye başladı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar program...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Samsun'da partisinin iftar program...
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi
        GÜNCELLEME - Samsun'da cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        SASKİ kanal arızalarını robotlarla tespit ediyor
        SASKİ kanal arızalarını robotlarla tespit ediyor