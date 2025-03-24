Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Samsun'da hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.B. (35), saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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