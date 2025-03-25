Terme'de ilkokul öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım

Öğrencileri okullarında ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, öğrencileri göstermiş oldukları yardımlaşma örneği için tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Proje kapsamında öğrenciler, topladıkları bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, Terme Belediyesi “Sosyal Market" yetkililerine teslim etti.

Samsun’un Terme ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları'' kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için yardım topladı.

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