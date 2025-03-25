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        Terme'de ilkokul öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım

        Samsun'un Terme ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları'' kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için yardım topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:20
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        Terme'de ilkokul öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım
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        Samsun’un Terme ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları'' kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için yardım topladı.

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öncülüğünde başlayan "Okul Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Programı ve Toplum Hizmeti Çalışmaları Projesi” kapsamında, Kozluk 15 Temmuz İlkokulu öğrencileri, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

        Proje kapsamında öğrenciler, topladıkları bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, Terme Belediyesi “Sosyal Market" yetkililerine teslim etti.

        Öğrencileri okullarında ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, öğrencileri göstermiş oldukları yardımlaşma örneği için tebrik ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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