Samsun'da hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Samsun'un Yakakent ilçesinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü.
Samsun'un Yakakent ilçesinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü.
Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Samsun-Sinop karayolu üzerinde seyir halinde olan 55 AKZ 638 plakalı otomobil sürücüsü (23) Mustafa A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye emniyet, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kontrol amaçlı Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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