SamsunBüyükşehir Belediyesi'nden YKS'ya hazırlanan öğrencilere dijital eğitim desteği

–Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik dijital eğitim desteği sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 5 bin öğrenciye Dijital Eğitim Platformu’na ücretsiz erişim imkânı sunan “Eğitim Destek Kartları” dağıtıldı.

Dijital Eğitim Platformu’nda, konu anlatımları, soru çözümleri, kaynak desteği ve canlı dersler gibi çeşitli eğitim içerikleri yer alıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, eğitim süreçlerinde gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek,

“İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla her gün daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak, onların potansiyelini desteklemek en büyük önceliklerimiz arasında. Bu projeyle, sınava hazırlanan öğrencilerimize dijital ortamda geniş kapsamlı bir eğitim desteği sunuyoruz" diye konuştu.