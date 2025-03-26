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        Samsun'da minikler ve büyükler Aktif Yaşam Merkezi'nde buluştu

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında minik öğrencilerle birlikte Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:34
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        Samsun'da minikler ve büyükler Aktif Yaşam Merkezi'nde buluştu
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        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında minik öğrencilerle birlikte Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Belediyesi arasında imzalanan ortak hizmet iş birliği protokolü çerçevesinde faaliyet gösteren merkez, Samsun’un merkez ilçelerinde yaşayan yaş almış bireylere hizmet vermeye devam ediyor.

        Ziyaret kapsamında, İlkadım Belediyesi Ataköy Kreş Müdürlüğü öğrencileri, yaşlılarla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Minik öğrenciler, büyükleriyle birlikte boyama yaparak ve dans ederek keyifli vakit geçirdi.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, büyüklerin sosyal hayatlarını destekleyen projelere önem verdiklerini belirterek, "İlkadım Belediyesi olarak yaş almış bireylerimize yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ata Ocağı ve Huzur Konağı projelerimizle onlara keyifli ve aktif bir yaşam alanı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile 9 Ekim 2024’te imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında, Ataköy Mahallesi’nde tahsis ettiğimiz binada, Büyükşehir Belediyemizin uzman personelleriyle birlikte ‘Yaşlılara Yönelik Aktif Yaşam Merkezi’ni hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Merkezde yaşlı bireylere öz bakım hizmetleri sunulduğunu ve sosyalleşmeleri için çeşitli kurslar düzenlendiğini vurgulayan Kurnaz, şöyle devam etti:

        "Sağlık çalışanlarımız büyüklerimizin sağlık durumlarını sürekli kontrol ediyor. Sosyologlarımız sosyalleşmelerine katkı sağlarken, psikologlarımız yaşam kalitelerini artırmaya yönelik destek sunuyor. Diyetisyenlerimiz ise sağlıklı beslenme konusunda rehberlik ediyor. Ayrıca, el becerilerini geliştirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çeşitli kurslar düzenleniyor. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla minik öğrencilerle birlikte merkezi ziyaret ettik. Miniklerimiz ve büyüklerimiz birlikte boyama yaparak ve dans ederek eğlenceli vakit geçirdi. Hem çocuklarımız hem de büyüklerimiz için çok güzel bir etkinlik oldu. Büyüklerimizin kalan yaşamlarını daha sağlıklı, daha aktif ve sosyal bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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