Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 138 sikke ele geçirilirken şüpheli Y.B. gözaltına alındı.
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