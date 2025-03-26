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        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:45
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        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 138 sikke ele geçirilirken şüpheli Y.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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