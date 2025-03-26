Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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