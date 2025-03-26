Samsun'da yetkisiz balık sevkiyatına 31 bin 524 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Atakum uygulama noktasında bir kamyoneti durdurdu.

Sinop'tan Samsun'a sevk edilmekte olan araçta tirsi ve mezgit balıklarına ait nakil ve menşei belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Yetkisiz balık sevkiyatı nedeniyle araç sürücüsüne, Su Ürünleri Kanunu kapsamında "bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmamak" suçundan 15 bin 104 lira idari para cezası uygulandı.

K yetki belgesi de bulunmayan sürücüye ayrıca 16 bin 420 lira idari para cezası kesildi.