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        OMÜ Turizm işletmeciliği bölümü TUADER tarafından akredite edildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 19:53 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:57
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        OMÜ Turizm işletmeciliği bölümü TUADER tarafından akredite edildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından akredite edildi.

        Akreditasyon belgesi, düzenlenen törenle Turizm Akademisyenleri Derneği adına Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim tarafından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın’a teslim edildi.

        Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin kalite süreçlerine büyük önem verdiğini ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tam akreditasyon alabilmek için çalışmaların sürdüğünü, ayrıca, OMÜ'nün aday araştırma üniversitesi konumundan araştırma üniversitesi statüsüne geçme hedefi doğrultusunda yoğun çaba sarf edildiğini ve bu hedefe en kısa sürede ulaşmayı umduklarını ifade etti.

        Prof. Dr. Burhan Sevim, OMÜ Turizm Fakültesi'ndeki ilerlemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çevresel şartların iyileştirilmesiyle öğrenci memnuniyetinin en üst düzeye çıkacağını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen törene OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük ve Doç. Dr. Mutlu Kaya ile TUADER Samsun İl Temsilcisi Doç. Dr. Olcay Özışık Yapıcı katıldı.

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