Samsun Büyük Cami'de Kadir Gecesi idrak edildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Giriş: 26.03.2025 - 21:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:47
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Merkez Büyük Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Cemaat, programın ardından yatsı ve teravih namazını kıldı.
Program öncesinde ve sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.
Vatandaşlar kent genelindeki diğer camileri de doldurdu.
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