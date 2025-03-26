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        Samsun Büyük Cami'de Kadir Gecesi idrak edildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:47
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        Samsun Büyük Cami'de Kadir Gecesi idrak edildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

        Merkez Büyük Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Cemaat, programın ardından yatsı ve teravih namazını kıldı.

        Program öncesinde ve sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu.

        Vatandaşlar kent genelindeki diğer camileri de doldurdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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