Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, personelin bayramını kutladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, hizmet binaları ve sahada görev yapan personeli ziyaret ederek yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğan ziyaretinde çalışanlarla bir süre sohbet ederek bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Personele aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Doğan, "Manevi duyguların yoğun yaşandığı bir ramazan ayını geride bıraktık. Şimdi de bayram coşkusunu hep birlikte paylaşıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımın ve hemşehrilerimizin bayramını kutluyor, aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Samsun için hep birlikte çalışıyor, şehrimizi daha ileri taşımanın gayretini gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.