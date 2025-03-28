Havza'da öğrenciler geleneksel ramazan şenliğinde bir araya geldi

Samsun'un Havza ilçesinde ramazan şenliği düzenlendi.

Sivrikese İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak amacıyla iftar programı düzenledi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, programda yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Ayvat, "Gençlerimiz ramazanın manevi iklimini hissetmesi ve kültürümüzü öğrenmesi çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, toplumsal birlikteliğimizi güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ortaokul müdürü Fahrettin Akça ise güzel bir etkinlikle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Karagöz ve Hacivat gösterisi sahnelendi, davulcu manileri seslendirildi.

Programa Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve veliler de katıldı.