Çarşamba'da aracın çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aracın çarptığı yaya yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde aracın çarptığı yaya yaralandı.
Çarşamba-Salıpazarı yolunda M.G. (52) idaresindeki 52 FC 209 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen S.T'ye (73) çarptı.
Kazada yaralanan S.T. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.
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