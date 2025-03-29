Çarşamba'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Ekiplerce ve sürücüsü üzerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.Ş. gözaltına alındı.

İlçede bekçiler tarafından bir kişinin üzerinde yapılan aramada da taşınması yasak 5 bıçak ele geçirildi.