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        Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Ankara-Samsun kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:44 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:12
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        Ankara-Samsun kara yolu Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
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        Ankara-Samsun kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

        Trafik ekipleri bölgede önlem alarak sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçe girişindeki polis uygulama noktası ve otogar kavşağında görev yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa'dan bilgi aldı.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, AA muhabirine, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Havza'nın Karadeniz’in ve Samsun’un giriş kapısı olduğunu belirten Ayvat, şunları söyledi:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı müjdesinden sonra vatandaşlarımız Anadolu’dan Karadeniz’e akın akın geçmeye başladı. Karadeniz’in giriş kapısı olan ilçemizde bayram gibi durumlarda Samsun-Ankara kara yolundan günde 40 ila 50 bin araç arasında geçmekte. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya özellikle Ramazan Bayramı'na özel trafik tedbirleri konulu bir genelge yayımladı. Bu genelgeye istinaden biz de Havza’da bir dizi tedbir aldık. Havza ilçesinde bulunan tüm kavşaklarda kolluk görevlileri konuşlandırdık. İlçemizde görevli kolluk görevlilerimizin yüzde 90’ı şu anda kara yolu üzerinde trafik güvenliğini sağlamak üzere 24 saat esasına göre çalışmaktadırlar."

        Sürücülerden dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını isteyen Kaymakam Ayvat, sürücülerin özellikle takip mesafesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

        Ufak bir kazanın bile güzergahta aksamalara neden olduğunu aktaran Ayvat, "Sürücülerimiz hız sınırlarına, ışık, tabela, trafik işaretleri ve işaretçilerine dikkat esinler ve en önemlisi emniyet kemerlerini takmaları konusunda vatandaşlarımızdan sağduyu bekliyoruz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Murat İkiz de bayram nedeniyle bölgede araç yoğunluğunun devam ettiğini belirterek, "Bu yolu kullanan tüm Karadenizli hemşehrilerimizin dikkatli şekilde yolculuklarını tamamlayarak sevdiklerine ulaşmaları en büyük temennimiz. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim." diye konuştu.

        Bölgede trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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