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        Samsun'da çocuklar "Arife Bayramı" ile sevindirildi

        Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde uzun yıllardır sürdürülen "Arife Bayramı" geleneği bu yıl da yaşatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:46
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        Samsun'da çocuklar "Arife Bayramı" ile sevindirildi
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        Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde uzun yıllardır sürdürülen "Arife Bayramı" geleneği bu yıl da yaşatıldı.

        Gökçeağaç Mahallesi'nde her yıl Ramazan Bayramı arifesinde mahallelinin bir araya gelerek hazırladığı pasta, börek, çikolata ve şekerler çocuklara ikram ediliyor.

        Ayrıca, okul bahçesinde toplanan vatandaşlara ikramda bulunuluyor.

        "Arife Bayramı" kapsamında Terme Belediyesi de çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenledi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, eşi Nuran, oğulları Fırat Şenol ve Ahmet Meriç ile etkinliğe katılarak çocuklara şeker dağıttı.

        - "Mahalle kültürünü güçlendiriyor"

        Başkan Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle halkının birlik ve beraberliğini yansıtan bu geleneğin yarım asırdan fazla bir süredir devam ettiğini söyledi.

        Şenol Kul, "Gökçeağaç Mahallemizde bayram bir tane değil iki tane. Çocuklarımız için arife günü de bayram. 75 yıl önce Fadime teyzemizin başlattığı ve arife günü çocuklara yufka açarak onları mutlu ettiği gelenek hiç ara verilmeden devam ediyor. Bugün çocuklar aileleriyle birlikte burada. Artık bu sadece yufkayla değil şekerle, çikolatayla çocukların bayramı. Bayramdan bir gün önce kutlamaya başladıkları ve adına da 'Arife Bayramı" denilen bu bayram Türkiye'de başka bir yerde var mı bilemiyorum ama burada yıllardır düzenleniyor. Bu güzel bayramı temsil eden birlik, beraberlik ve dayanışmayı özellikle çocukların yaşadığı bir gün. Bunu başlatan ve devam ettiren herkese çok teşekkür ediyorum. İleriki yıllarda katılımın daha yoğun ve güzel olduğu bir etkinliğe dönüşecek. Geçmişten geleceğe köklerimizin uzandığı bir etkinlik haline gelecektir." dedi.

        Gökçeağaç Mahalle Camisi imamı Selahattin Ak da geleneğin sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Arife Bayramı'na katılan Elif Sena, dağıtılan ikramlıklardan aldığını ve etkinlikte eğlendiğini belirtti.

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