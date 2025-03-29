Ramazan boyunca tüm mahalle aynı sofrada buluştu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde mahalle sakinleri ramazan ayı boyunca aynı sofrada buluşarak iftarlarını birlikte yaptı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kızılkese Mahallesi'nde 2019 yılından bu yana sürdürülen toplu iftar geleneği devam ediyor.

Kızılkese Mahalle sakinleri, dışarda yaşayan hayırseverlerin katkıları ile her yıl ramazan ayı boyunca tek bir sofrada buluşarak birlik ve dayanışma ruhunu yaşatıyor. Mahalle camisinin altında bulunan salonda hazırlanan iftar yemekleri okunan akşam ezanıyla mahalle sakinlerini bir sofrada birleştiriyor.

Mahalle muhtarı Bayram Aktaş, "Mahalle dışında yaşayan hemşerilerimiz de bu güzel geleneğe destek vererek iftar soframıza ortak oluyorlar. Bu yıl da yedinci kez aynı sofrada buluşuyoruz ve bu geleneği sürdürmek için çalışıyoruz. Hayırseverlerimiz maddi destek sağlıyor, bizler de organizasyonu üstlenerek aşçılarımızla iftar yemeklerini hazırlıyoruz. Amacımız, bu güzel birlikteliği daha uzun yıllar devam ettirebilmek." dedi.