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        Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi

        Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:27
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        Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi
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        Samsun'da 1 ton etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Canik ilçesinde bir zanlıya ait adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada, yasa dışı yollarla temin edildiği değerlendirilen 1 ton etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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