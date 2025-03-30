Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 20:59 Güncelleme: 30.03.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL

        AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

        AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, konuşmasında, "Gazze’de ve bir çok yerde Müslümanlar zulüm görüyor. Bunlara sebep olanların karşısında durmak için daha çok çalışmalıyız ve üretmeliyiz." dedi.

        İlçe Başkanı Aziz Pekşen katılımcıların bayramlarını kutlayarak, "Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

        Programa, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, İl ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        19 Mayıs ilçesinde bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi
        19 Mayıs ilçesinde bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi
        Samsunspor, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti
        Samsunspor, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti
        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Samsun ve çevre illerde bayramlaşma programları düzenlendi
        Samsun ve çevre illerde bayramlaşma programları düzenlendi
        Karadeniz'deki balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirild...
        Karadeniz'deki balıkçı teknesinde 1 ton 240 kilogram kaçak bal ele geçirild...