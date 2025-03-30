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        Samsun'da, 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 30.03.2025 - 23:05
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        Samsun'da, 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Y. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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