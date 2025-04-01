Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
E.D. (25) idaresindeki 52 AEB 673 plakalı otomobil, Çalköy Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki H.D. (51) ve Ç.D. (3) yaralandı.
Yaralılardan H.D. ve E.D. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi, Ç.D. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
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