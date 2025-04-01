Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaralılardan H.D. ve E.D. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi, Ç.D. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü ile araçtaki H.D. (51) ve Ç.D. (3) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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