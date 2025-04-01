Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küre-İnebolu kara yolu Ersizlerde mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 78 AT 751 ve 52 DM 099 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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