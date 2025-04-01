Havza MHP İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda konuşan MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, bayramların birlik ve beraberliğin timsali günler olduğunu ifade ederek, "Belediye Başkanımız Murat İkiz, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerimiz ile birlikte omuz omuza hizmet etmek için çalışmaktayız. Sizler bizlere vermiş olduğu değeri bayram günü bizleri yalnız bırakmayarak bir kez daha gösterdiniz. İnşallah daha nice bayramları birlikte idrak ederiz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlarım." dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ise tüm katılımcıların bayramı kutlayarak, "Allah birlik ve beraberliğimiz daim eylesin. Cumhur İttifakının mayası çok sağlam. Rabbim birlik ve beraberliğimiz arttırsın." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de birlik ve beraberlik mesajı vererek katılımcıların bayramlarını kutladı.

Programa, HASİYAD Başkanı Aydın Kayan, ASFED Denetim Kurulu Üyesi Cesur Çiftçi, Havza Muhtarı Derneği Başkanı Adem Şahin, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, partinin ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.