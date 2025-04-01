Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti Yönetimi'nden MHP'ye bayram ziyareti

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti ilçe yönetimi, MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve beraberindeki yönetim kurulu ile birlikte MHP Bafra İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaştı.

Ziyarette, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP İlçe Başkanı Emin Usta ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bayramların vefa, muhabbet ve umut duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bayram, vefadır. Dünü unutmamak, bugünü muhabbetle karşılamak, yarına umutla bakmak" ifadelerini kullandı.

MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başkan Kılıç, MHP teşkilatıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Gönüllerin bayram olduğu nice bayramlara" dedi.

Ziyaret, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği samimi bir atmosferde gerçekleşti.