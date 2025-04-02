Samsun'da devrilen kamyonetteki yolcu yaralandı, kaçan sürücü aranıyor
Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Giriş: 02.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:25
Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Samsun Sinop kara yolu üzerinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BOC 861 plakalı kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Serkan K. (54) Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emniyet ekipleri mobese kameralarından kaçan sürücünün kimliğini araştırıyor.
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