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        Samsun'da devrilen kamyonetteki yolcu yaralandı, kaçan sürücü aranıyor

        Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:25
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        Samsun'da devrilen kamyonetteki yolcu yaralandı, kaçan sürücü aranıyor
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

        Samsun Sinop kara yolu üzerinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BOC 861 plakalı kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Serkan K. (54) Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Emniyet ekipleri mobese kameralarından kaçan sürücünün kimliğini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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