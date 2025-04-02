Samsun'da etkili olan sağanak ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanağın yanı sıra ilde kısa süreli dolu da yağdı.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı Kavşağı'nda biriken su nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintileri dolayısıyla Gençlik Parkı Kavşağı ile Cumhuriyet Meydanı Kavşağı arasında da trafikte aksamalar yaşandı.

Kent sakinleri sağanak ve doluya hazırlıksız yakalandı.