Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 328 gram sentetik uyuşturucu, 1016 sentetik ecza hap, hassas terazi ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonda, gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
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