Görme engelli bireyler için kitaplar dijital hale getiriliyor

VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi'nde görme engelliler için kitaplar dijital ortama aktarılıyor.

Kütüphanenin engelli biriminde, engelli bireylerin bilgiye sınırsız erişimi sağlanırken teknolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Kütüphaneden yararlanmak isteyen görme engelli bireyler için engelli biriminde, ihtiyaçlarına göre çeşitli kolaylıklar sağlanıyor.

Dijital ortama aktarılan kitaplar, isteğe bağlı olarak seslendiriliyor veya Braille yazıcılarla çıktıları alınıyor.

Seslendirme bilgisayarda bir program aracılığıyla yapılırken talebe göre birimdeki ses kayıt stüdyosunda gönüllüler tarafından kitaplar okunarak sesli kitap haline getiriliyor.

- Bilgiye ve bilgi kaynaklarına erişimde fırsat eşitliği sağlanıyor

OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevli öğretim görevlisi İbrahim Ethem Olukcuoğlu, AA muhabirine, engelli biriminin en önemli amacının bilgiye ve bilgi kaynaklarına erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması olduğunu söyledi.

Kütüphanenin engelli biriminin sadece üniversite öğrencilerine değil tüm vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Olukcuoğlu,"Engelli biriminde öncelikle danışma hizmetleri veriyoruz. Bir kitabın sesli kitap haline getirilmesi ya da tekst haline getirilmesi veya Braille yazıcılarla görme engelli bireylerin anlayabileceği çıktılar hazırlıyoruz." dedi. Engelli biriminde çalışan doğuştan görme engelli Fatma Satılmış ise görme engellilerin kütüphanenin engelli birimine engelli sağlık kurulu raporu ile başvurduklarını dile getirdi. Görme engelli bireylerin engelli biriminden istedikleri hizmeti alabildiklerini söyleyen Satılmış, "Kitaplar PDF formatına çevrilerek ekran okuyucularda dinleyebilecekleri şekle getiriyoruz. İnsan sesiyle dinlemek istedikleri kitaplar varsa biz kendisinden alıp gönüllü okuyuculara vermiş olduğumuz kitabı seslendirterek mail yoluyla kitabı iletiyoruz ve dinleyebiliyor." diye konuştu. OMÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdullah Yiğit de üniversiteye geldiği ilk yılda kütüphanenin engelli birimi olduğunu öğrendiğini söyledi. Herhangi bir kaynağa ihtiyaç olduğunda kütüphaneye geldiğini dile getiren Yiğit, "Ders kitabı, test kitabına ihtiyaç duyduğum zaman buraya geldiğimde PDF olarak alabiliyorum, sesli olarak alabiliyorum. Sınavım vardı mesela ben getirdim, o gün içinde hemen tarayıp bana teslim ettiler PDF olarak." ifadelerini kullandı.