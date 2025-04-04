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        Çankırı'da devrilen işçi servisindeki çok sayıda kişi yaralandı

        Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 02:10 Güncelleme: 04.04.2025 - 02:16
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        Çankırı'da devrilen işçi servisindeki çok sayıda kişi yaralandı
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        Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 18 S 0135 plakalı servis otobüsü, Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüs içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

        Servisteki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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