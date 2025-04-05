Samsun'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimi yapıldı

Ekipler, denetimde yolcuların emniyet kemerlerini kontrol etti ve sürücü ile yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Denetimlerde ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, şerit ihlali, hız sınırı ile uzun yolculuklarda sık mola verilmesi konularında uyarılarda bulundu.

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