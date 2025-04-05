Samsun'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimi yapıldı
Samsun'da polis ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik uygulaması yaptı.
Samsun'da polis ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında trafik uygulaması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde ekipler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, şerit ihlali, hız sınırı ile uzun yolculuklarda sık mola verilmesi konularında uyarılarda bulundu.
Ekipler, denetimde yolcuların emniyet kemerlerini kontrol etti ve sürücü ile yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.
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