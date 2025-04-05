Samsun'da klima tamiri yapan kişi yüksekten düşerek ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde klima tamiri yapan bir kişi, yüksekten düştü.
Samsun'un Bafra ilçesinde klima tamiri yapan bir kişi, yüksekten düştü.
Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde klima tamiri yapmaya çalışan Tayfun Çakır (51), bu sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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