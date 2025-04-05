Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 127,97 gram sentetik uyuşturucu, 21,10 gram esrar, 59 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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