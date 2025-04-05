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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:01
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan torbacılara yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 127,97 gram sentetik uyuşturucu, 21,10 gram esrar, 59 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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