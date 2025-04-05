Samsun'da polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Dikbıyık Mahallesi'nde bir tırın arkadan çarptığı otomobil, kavşakta bekleyen polis aracına ve yanındaki otomobile çarparak durabildi.
Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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