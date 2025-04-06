Samsun'da yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İşlemleri süren sürücüye, 13 bin 779 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Gözaltına alınan sürücünün, yapılan kontrolde 3,55 promil alkollü olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarparak kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü yakalandı.

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