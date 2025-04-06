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        Samsun'da yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarparak kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:50
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        Samsun'da yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarparak kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü yakalandı.

        Emirefendi Mahallesi Süleyman Türk Caddesi'nde, yaya Mehmet B. (59) kızıyla yürürken, otomobil çarpıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü K.K.'yı (34) kullandığı 55 AIT 393 plakalı otomobille birlikte yakaladı.

        Gözaltına alınan sürücünün, yapılan kontrolde 3,55 promil alkollü olduğu belirlendi.

        İşlemleri süren sürücüye, 13 bin 779 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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