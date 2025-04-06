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        SAMDOB "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Kanlı Düğün" balesini sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:08
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        SAMDOB "Kanlı Düğün" balesini sanatseverlerle buluşturacak
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Kanlı Düğün" balesini sahneleyecek.

        İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımın iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Samsun'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sanatseverlerle buluşturulacak.

        Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlenecek.

        Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer alacağı eserin dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren yapıyor.

        İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, yarın saat 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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