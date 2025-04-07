Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

        Samsun'un Havza ilçesinde "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Göçmenler Mahallesinde bulunan ağaçlandırma sahasında Havza Orman İşletme Şefliği işbirliği ile gerçekleşen fidan dikiminde Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, öğrenciler ve polisler fidanları toprakla buluşturdu.

        Kaymakam Ayvat, polis teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümünü kutlayarak, "Kurulduğu günden bu yana devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek için fedakarca hizmet veren emniyet teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde Türk polisimizin haklı gurur ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Vatan ve millet sevdasıyla büyük bir sorumluluk içinde görevlerini yürüten emniyet teşkilatımızın aynı inanç ve başarı ile fedakarlığından ödün vermeden mücadele edeceğine yürekten inanıyorum.

        Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ise Polis Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler planladıklarını ifade ederek, "Halkımız ve teşkilatımızı buluşturacak etkinliklerimiz ile teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıldönümü en güzel şeklide kutlayacağız. Etkinliklerimize teşkilatımızın çevreye olan duyarlılığını simgelemek adına fidan dikimi ile başladık. "dedi.

        Fidan dikiminin ardından katılımcılar, ellerindeki sulama bidonlarıyla fidanlara can suyu verdiler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Alaçam'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Alaçam'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
        Çevre Tırı, Samsun'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Çevre Tırı, Samsun'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Samsunspor'dan başarılı sporcu kızlara mor forma jesti
        Samsunspor'dan başarılı sporcu kızlara mor forma jesti
        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun...
        19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun...
        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi 50 yaşında
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi 50 yaşında