Havza'da Polis Haftası kapsamında fidan dikildi

Samsun'un Havza ilçesinde "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası" dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Göçmenler Mahallesinde bulunan ağaçlandırma sahasında Havza Orman İşletme Şefliği işbirliği ile gerçekleşen fidan dikiminde Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, öğrenciler ve polisler fidanları toprakla buluşturdu.

Kaymakam Ayvat, polis teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümünü kutlayarak, "Kurulduğu günden bu yana devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek için fedakarca hizmet veren emniyet teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde Türk polisimizin haklı gurur ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Vatan ve millet sevdasıyla büyük bir sorumluluk içinde görevlerini yürüten emniyet teşkilatımızın aynı inanç ve başarı ile fedakarlığından ödün vermeden mücadele edeceğine yürekten inanıyorum.