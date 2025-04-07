Alaçam'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında iki katlı betonarme ev kullanılmaz hale geldi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında iki katlı betonarme ev kullanılmaz hale geldi.
Kalıkdemirci Mahallesinde İdris Ö.'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Alaçam İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında betonarme ev kullanılmaz hale geldi.
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