Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
Samsun'da 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan S.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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