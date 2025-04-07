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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Samsun'da 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 20:29
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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Samsun'da 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan S.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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