Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 127 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

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