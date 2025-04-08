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        Ortaokul öğrencileri "Chladni Plakası" ile matematiği eğlenceli hale getirdi

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da ortaokul öğrencileri, matematik dersinin daha somut ve ilgi çekici hale gelmesi için "Chladni Plakası" tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:37
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        Ortaokul öğrencileri "Chladni Plakası" ile matematiği eğlenceli hale getirdi
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        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da ortaokul öğrencileri, matematik dersinin daha somut ve ilgi çekici hale gelmesi için "Chladni Plakası" tasarladı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda sergilenen ve ​​​​​​​TED Samsun Koleji 6. sınıf öğrencileri Rüzgar Karakurt, Gülşah Gürsu ile Çağan Alakuş'un hazırladığı projede, Pisagor'un müzik-matematik ilişkisinden faydalanılıyor.

        TED Samsun Koleji matematik öğretmeni ve proje danışmanı Bahar Eren, söz konusu proje ile öğrencilerin matematiğe ilgilerini artırmak istediklerini belirti.

        Öğrencilerin dikkatlerini matematiğe çekmek istediklerini kaydeden Eren, "Ortaokul öğrencilerinin matematikte zorlandığını fark ettik. Biz de bu nedenle matematiği müzikle birleştirmeyi hedefledik ve 'Chladni Plakası' tasarladık. Bunu da davul ve tuz yardımıyla yaptık. Plakanın üzerine belli frekanslar vererek tuz taneleri yardımıyla bu frekansların görünebilir şekilde olmasını sağladık. Öğrencilerin dikkatini çekmeyi hedefledik ve hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

        Kolejin müzik zümre başkanı ve proje danışmanı Gürdal Sönmez de projenin alt yapısının uzun süre düşünüldüğünü ifade ederek, "Tesla'nın da bahsettiği gibi frekansı anlamadan, uzayın ve evrenin sırlarını çözmezsin söyleminden yola çıkarak bu projeyi başlattık. Öğrenci arkadaşlarımızla beraber tuz deneyimizi geliştirdik. Daha önce su ile de denedik ama en çok verimi tuz deneyinde aldık." diye konuştu.

        Projeyi geliştiren öğrencilerden Rüzgar Karakurt, matematik ile müzik arasında bağ kurduklarını belirterek, "Belli frekanslar ve notalar var. 'Chladni Plakası'na tuz döküp uyguladığımızda belirli şekiller ve desenler oluşuyor. Oluşan matematiksel simetri ve geometrik desenler hem akılda kalıcı oluyor hem de dersi sevdiriyor." ifadelerini kullandı.

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