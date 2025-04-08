Samsun'da sağlık turizmi paneli düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) "Küreselleşen Dünyada Geleceğin Doktorları İçin Bir Vizyon" konulu sağlık turizmi paneli düzenlendi.

OMÜ UZEM Konferans Salonu'nda düzenlenen panele ABD'den katılan Tıp Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hakan Hakeri "Sağlık Turizmi Hukuku", Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver adına Dr. Ezgi Canpolat ise "USHAŞ'ın Ulusal ve Uluslararası Sağlık Alanındaki Projeleri" konulu sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hayati Akbaş ise "Medikal Turizm" konulu sunum ile Samsun'daki sağlık turizminin geldiği aşamaları anlattı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "OMÜ'nün Sağlık Turizmindeki Vizyonu ve Misyonu" konulu sunumunda Türkiye'ye 2023 yılında 1,5 milyon, 2024 yılında ise 2 milyon sağlık turisti geldiğini söyledi.

Dünyada sağlık turizminin yüzde 3'lük bir kısmını Türkiye'nin aldığını söyleyen Kurnaz, "2024 yılı içinde Samsun'a toplam 30 bin sağlık turisti gelmiş, Türkiye'ye ise 2 milyon. Bu Samsun'a gelen turistler içerisinde de OMÜ'ye yaklaşık olarak 5 bin civarında sağlık turisti geliyor. 2028 yılı içerisinde turizmde yaklaşık olarak 20 milyar dolarlık bir kaynak olması bekleniyor. Ülkemize 60 milyon ortalama turist geliyor. Her bir turistin harcadığı ortalama maliyet yaklaşık olarak 800 dolar civarında. Ülkemize sağlık turisti geldiği zaman bu minimum 1500-2000 dolardan başlıyor, sürece bağlı olarak 10 bin dolarlara gidebiliyor." dedi.

Türkiye'deki sağlık uygulamalarının Kanada, ABD veya İngiltere gibi ülkelere göre yüzde 50 daha uygun olduğunu dile getiren Kurnaz, "İngiltere'de şu anda sağlık hizmeti alabilmek için yaklaşık olarak 18 hafta beklemeniz gerekiyor. Cebinizde paranız olsa dahi anında müdahale etmek istediğiniz zaman siz bulunduğunuz A noktasından B noktasına çıkmak zorundasınız. Bulunduğunuz ülkede veya ildeki yeterince kaliteli bir sağlık hizmetinde hizmet alamıyorsunuz. Peki, turistler neden sizi tercih etmeli? Burada da kalite ön plana çıkıyor. Peki, bunu nasıl yapacağız? Burada daha kaliteli öğrenci yetiştirebilmemiz gerekiyor. Sizin üniversitenizin araştırma üniversitesi olması gerekiyor. Sizin üniversitenizin uluslararasılaşması gerekiyor. Buradaki temel felsefe kaliteyi artırmak. Peki, kaliteyi artırmak için ne yapmak gerekiyor? Sizin şu anda kullandığınız cihazları yenilemeniz gerekiyor, kaliteyi yükseltmemiz gerekiyor. Kişilerin kullandığı alet, edevat, görüntüleme yönteminin cerrahi aletlerinizin yenilenmesi ve bunların güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut moderatörlüğünü de yaptığı panelde, Türkiye'nin sağlık sektöründe dünya standartlarını yakaladığını söyledi.

Sağlık turizminde akreditasyonun çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Bulut, "Sağlık sektöründe pazarlama tarafına baktığımız zaman günümüzün en önemli belirleyicisi sosyal medya ve sosyal medya bu anlamda çok önemli. Gelen hastaların tavsiyesi bu anlamda son derece önemli. Peki insanlar, sağlık turistlerine nasıl ulaşıyor? Sosyal medya reklamlarıyla, doktoru bilenler buraya gelip ziyaret ediyor ve sonrasında da tedavi oluyorlar. Sağlık turizminde herkes herkesin müşterisi. Şöyle söyleyeyim, karşı tarafta, karşı ülkede bir kişi kalktı yatağından, kalktıktan sonra gelecek, orada taksiye bindi, taksiden havalimanına gitti, havalimanında yer operasyonu var, oradan uçağa bindi, buraya geldi karşılandı, burada işte otele geldi ki sürecin içerisinde herkes birbirinin müşterisi durumunda. O yüzden sağlık turizmi içerisindeki zincirin her halkası aslında birbirini tamamlayıcı olduğunu, gerçeğini bilmek gerekiyor." şeklinde konuştu. Samsun Sağlık Turizmi Derneği (SASTUD) Başkanı Prof. Dr. Fatih Özkan da "Sağlık Turizminde Sivil Toplum Kuruluşları" konulu sunumunda ise her hastanenin aslında birbirini rakip olarak gördüğünü ifade etti.