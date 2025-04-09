Samsun'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlendi

Samsun'da, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının genç nesillere aktarılması ve kültürel bilincin oluşmasına katkı sağlanması için "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hayat Boyu Öğrenme ile Orta Öğretim genel müdürlükleri ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel kıyafetlerinin tanıtıldığı defile sunuldu.

Enstitüdeki seramik ve çinicilik gibi atölyelerde, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi ve Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait süsleme sanatını öğrendi.

Etkinlikte konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO'nun daha çok koruma kurumu olarak öne çıktığını söyledi.

UNESCO'nun dünyada 3 şeyi korumak istediğini anlatan Oğuz, şöyle konuştu:

"Birincisi, kültürel çeşitliliği korumak istiyor. Nedir bu kültürel çeşitlilik? İnsanlık, bildiğiniz gibi bu küreselleşme dediğimiz süreçten önce daha farklı, daha özellikli alanlara sahipti. Küreselleşmeyle birlikte pek çoğu unutulmaya başlandı. Kent kimliği, göçler ve sanayileşme gibi konular, çeşitliğimizi, renklerimizi epeyce bir azalttı. Mesela dünyada 19. yüzyılda giyim üzerine çalışmak, yemek kültürü üzerine çalışmak çok önemli konulardı. Şimdi giyim, biraz önce gördük Samsun'un geleneksel kıyafetlerini, bizim tarihimizde var olan kıyafetlerimiz olarak sunuldu. Şimdi ise hepimiz bir Amerikalı, bir Çinli, bir Japon gibi, hepimiz aynı şeyleri giyiyoruz. Yani gittikçe kaybolan şeyler var hayatımızda. Bu kaybolan şeyler arttıkça kültürel zenginliğimizi ve çeşitliliğimizi kaybediyoruz."

Dünyada çeşitliliğin kaybedilmesinin "insanlığın felaketi" olacağını belirten Oğuz, "O zaman çeşitliliği zenginlik olarak görmek ve devam ettirmek lazım. O zaman kültürleri korumalıyız. Hem milli kültürleri hem yerel kültürleri hem fark yaratan, bize esin kaynağı olabilecek kültürleri korumalıyız ve yaşatmalıyız." dedi.