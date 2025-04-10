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        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:26
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        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza verdi.

        Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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